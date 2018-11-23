Başkan Dağtekin Öğretmenler Gününü kutladı

Başkan Dağtekin, öğretmenliğin kutsal olduğu kadar zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Bizim için öğretmenlik mesleği kutsaldır. Bu anlamda 16 yıllık iktidarımız döneminde eğitime yapılan her türlü yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlar olduğu unutulmamalıdır. Öğretmenlerimiz, yarınlarımız olan çocuklarımızı en iyi koşullarda ve donanımlı ekip ve ekipmanlarla eğitirken, ailesine, ülkesine bağlı, medeniyet değerlerini koruyan, erdemli, hoşgörülü, bireyler olarak yetiştirmek için her türlü özveriyi göstermektedir. AK Parti olarak son 16 yıldır bir taraftan eğitimde yılların ihmallerini telafi etmeye, eğitimi yaygınlaştırmaya, kalitesini arttırmaya çaba harcarken, öğretmenlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmeye de gayret ettik. Önümüzdeki dönemlerde de onlara mesleklerini en güzel şekilde icra edecekleri huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın çabası içerisinde olacağız. Elbette öğretmen mesleğine sadece öğreten, bilgiyi nakleden eğitimci gözü ile de bakmamak gerekir. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, öğretmen, öğrettiğinden ziyade, yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişidir. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününü yürekten kutluyorum. Görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum” diye konuştu.