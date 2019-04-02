Başkan Dağtekin seçim sonuçlarını değerlendirdi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarını değerlendirerek, sonuçların tüm Türkiye'ye ve Adıyaman'a hayırlı olmasını diledi.

Başkan Dağtekin, seçimlerin Adıyaman'da büyük bir olgunluk içerisinde tamamlandığını söyleyerek, “Adıyamanlı kardeşlerimiz her seçim döneminde olduğu gibi bu seçimde de sağduyusunu ortaya koyarak AK Parti'nin büyük zaferle çıkmasına vesile olmuştur. Hizmet Belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve memleket işi gönül işi şiarıyla çıktığımız bu yolda Allah'a hamd olsun alnımızın akıyla çıktık. Bu süreçte bizleri asla yalnız bırakmayan halkımız başta olmak üzere, teşkilatımızın bütün kademeleriyle, milletvekillerimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, il, ilçe, belde belediye başkan adaylarımızla birlikte dolu dolu bir kampanya süreci geçirdik. Adıyaman'da hamdolsun merkezde resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53 gibi ciddi bir oy oranı ile adayımız Süleyman Kılınç belediye başkanı olmuştur. Yine il merkezinde 28 belediye meclis üyeliğini kazandık. Geçen seçimlere oranla ilçelerimizdeki konumumuzu büyük ölçüde konsolide ettik. Yani dana önce merkez dışında 4 ilçemizin belediyeleri AK Parti'nin elindeydi. 31 Mart seçimleri itibariyle yine dört ilçe belediyemiz AK Parti ile devam edecek. Gönül belediyeciliğini en üst noktaya taşıyacak olan ve bir medeniyet partisi olan AK Parti'mizden seçilen belediye başkanlarımız, ecdadımızın şerefu'l-mekan bi'l-mekin anlayışıyla hareket ederek her daim hizmetlerin en güzel örneklerini sergileyeceklerinden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

İl genel meclis üyesi seçimlerine de değinen Başkan Dağtekin, özellikle merkezde tarihi bir rekor kırdıklarını belirterek, "İl merkezinden aday gösterdiğimiz 7 il genel meclis üyemiz de seçilmiştir. Bu Adıyaman'ın siyasi tarihi açısından önemli bir başarıdır. ak parti kurulduğu tarihten bu yana ilk defa il genel meclis üyesi adaylarının tamamı seçilmiştir. Adıyaman genelinde ise 30 encümenin 27'sini alıp rekor bir düzeyde bir il encümenliği almış olduk, Allah'a hamd olsun. Adıyaman'da sükunet ve kardeşlik havası içerisinde 31 Mart seçimlerini tamamladık. Bu da ayrıca sevindirici ve hepimizi mutlu eden bir husus. Bilindiği gibi 31 Mart seçim takvimi uzun bir süreçti Bu kampanya süreci içerisinde, gittiğimiz her yerde bizleri hoş görü ile karşılayan kadir şinas halkımıza sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Halkımız büyük bir olgunluk gösterdi ve yine bu olgunluğunun yanında oyunu da rekor bir düzeyde kullanarak demokrasimize katkıda bulundu. Ben Adıyamanlı hemşehrilerimizi yürekten kutluyorum. Adaylık sürecinin belirlenmesinden sonra sahada çalışmalarını aralıksız yürüten tüm adaylarımızın yanı sıra kampanya süreci içerisinde tam gün saha çalışmalarında bizlere destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kazanan kazanmayan bütün adaylarımızı, ister belediyede olsun, ister encümenliklerde olsun hatta aday adaylık sürecinde her daim desteklerini yanımızda gördüğümüz ve davamıza gönüllerini veren, partimiz için alın teri döken emek veren herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Artık seçim dönemindeki, varsa bir kırgınlık oluşmuşsa tüm bunları geride bırakıp, şuncu, buncu ayrımı yapmadan helalleşip sevdamız olan Adıyaman'ımız için, bölünmez bir bütün olan ülkemiz için neler yapacağımızı konuşacağımız bir dönemdeyiz. Zaman birlik olma ve kucaklaşma zamanıdır. Seçim sonuçlarımız tekrardan hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim eylesin inşallah” diye konuştu.