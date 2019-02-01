Başkan Dağtekin: "Yerel yönetimler büyük bir sıçrama yapacak"

AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için belirlediği seçim manifestosu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddeden oluştuğunu söyledi.

Dağtekin, “11 maddelik yerel seçim manifestomuz adeta 'şehir anayasası' niteliğindedir. Bu maddeler içerisinde ‘şehir planları, halkla birlikte yönetim, tasarruf ve şeffaflık' gibi konuların özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye'de ki şehirler büyük oranda partimiz tarafından yönetilmektedir. 31 Mart seçimleri ise çok ayrı bir anlam taşımaktadır. Yerel yönetimlerde Allah'ın izniyle büyük bir sıçrama yapacak, yeni dönemin arifesindeyiz. Elbette AK Parti'miz yerel yönetimlerde önemli işlere imza attı. Ama toplumumuzdan gelen talepleri doğru okuyarak yeni bir şehir sosyolojisini hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri şehirlerin yeniden yapılandırılması ve inşası için büyük fırsatlar sunuyor. 11 Maddelik seçim manifestomuzu özetlersek, yapılacak hizmet konusunda ilgili tüm kamu, özel sektör ve STK temsilcilerine başvurup, en geniş uzlaşmayla çalışmalar yürütülecektir. Yani vatandaşımızın hayat kalitesine artı değeri olmayan işlere vakit ve kaynak ayırmayacağız. Tamamen insan ve çevre odaklı bir hizmet politikası geliştireceğiz. 24 Haziran seçimleri ile birlikte minimize edilen bürokratik engeller bu manifestomuzla ile birlikte tamamen ortadan kaldırılmanın yanı sıra bürokratik vesayet gibi bahanelerin de önünü kapatmış olacağız. Kısacası bahane ve şikayet dönemini sona erdireceğiz. Yine 11 maddelik manifestomuzun tamamı modern ama aynı zamanda insan ilişkilerinin sağlam temeller üzerine kurulan kentleri öncelik alması bakımından son derece önemlidir” dedi.

Dağtekin, “Önem taşıyan bir başka konu ise, belediyelerin çalışmalarını ve performansının takibi için Cumhurbaşkanlığı'nda özel bir birim kurulacak olması da yeni sistemin faydasının en somut örneğidir. Cumhurbaşkanımızın ‘Milletin değerlerine sahip çıkmayanların şehircilik mirasına sahip çıkması işin tabiatına aykırı' ifadelerini kullanması ortak değerler, kültür ve millilik meselelerine verdiğimiz önemin bir tezahürüdür. Gönül Belediyeciliği ekseninde şehir planları, altyapı ve ulaşım, kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm, yatay şehirleşme, halkla birlikte yönetim, tasarruf ve şeffaflık, değer üreten şehirler olarak özetlenebilen bu başlıkların toplamında hakkaniyet ve kültürel değerler ön plana çıkarılmıştır. Liderimiz Erdoğan'ın ‘Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız' ifadeleri manifestomuzu taçlandıran ve bu hususta ne kadar kararlı bir duruş sergilediğimizin teminatıdır. Dolayısıyla büyük bir coşku ve heyecana neden olan 11 maddelik Yerel Seçim Manifestomuz ülkemize ve Adıyaman'ımıza hayırlı olmasını , hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.