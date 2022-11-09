Başkan Dağtekin'den 10 Kasım mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dağtekin mesajında, “Cumhuriyetimizin banisi, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde milletçe saygı ile anıyoruz. Aziz milletimiz tüm fertleriyle topyekun bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Atatürk, milletten aldığı güçle büyük başarılara imza atmış ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. O dönemki mücadeleyi çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız. Milletimiz, şehitlerimizin kanları ve gazilerimizin fedakârlıklarıyla savunulan bu vatan toprağını ve bayrağı, sonsuza kadar korumaya kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti, geçmişinden aldığı güçle tüm engelleme teşebbüslerine rağmen sağlam adımlarla ilerlemeyi ve büyümeyi sürdürmekte, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma konusunda hedeflerine azim ve kararlılıkla yürümektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 100 yıllık çalışmayı 20 yıla sığdırarak adeta ülkemize çağ atlattık. Bu yatırımlar ve hizmetler sayesinde eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye birçok alanda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. Tüm bu adımları atarken İçerden ve dışardan tüm engellemelere rağmen üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekor artışlarla hamdolsun bugünlere geldik. Şimdi de aynı kararlıkla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu da adım adım tamamlamış olacağız. Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle, daha büyük bir kararlılıkla yürürken AK Parti olarak bizler de bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle, vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.