Başkan Dağtekin'den 19 Mayıs mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla birlikte aziz milletin umutlarının canlandığını ve kendi geleciğini yeniden tayin edeceği İstiklal Mücadelesinin başlatıldığını dile getiren Dağtekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , 19 Mayıs'ın 100. yılı vesilesiyle Türkiye genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin genelgeyi hatırlatarak yıl boyunca gençlik, spor ve kültür etkinlikleri yapılacağını söyledi.

Dağtekin " Bazen her şey bitti denilen bir zamanda yeni bir umut ışığı, yeni bir zaferin müjdecisi olabiliyor. Her milletin tarihinde, yıldızın parladığı zaman dilimleri vardır. İşte bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 16 Mayıs 1919 da Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Bandırma Vapuruna binerek İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkması tarihimiz açısından bir mihenk taşıdır. Adeta istiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs günü, aynı zamanda cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi destansı başarıların da kaynağıdır. Dolayısıyla 19 Mayıs, bağımsızlığımız adına bir milat olmuş, milli hafızamızda önemli bir yer edinmiştir. Malumunuz olduğu üzere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde kutlamalar düzenlenmesine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre 100. yıl kutlamalarına yönelik etkinlikler yıl boyunca ülkemiz genelinde gerçekleştirilecektir. Kutlamalar kapsamında yapılacak spor müsabakaları, kamplar, turnuvalar ve benzeri her türlü sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında etkinlikler yapılacaktır. Ayrıca yıl boyunca gerçekleştirilecek bu etkinlikler kapsamında logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel dokümanlar, 100. yıl kutlamaları için oluşturulan kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanarak kamu kurum ve kuruluşlarınca 2019 yılı boyunca tüm resmi yazışmalarda kullanılacak olması, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkılması bakımından son derece anlamlıdır" diye konuştu.

Açıklamasının devamında gençlere yönelik mesajlar da veren Başkan Dağtekin, "Medeniyetimizi ihya ve inşası için gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Her alanda güçlü bir gençlik, Türkiye'nin medeniyetini yeniden güçlü bir şekilde yükseltmesinin teminatıdır. AK Parti iktidarı olarak son dönemlerde çıkarttığımız düzenlemeler ile gençlerin çalışma hayatında daha fazla yer almalarını sağladık. Özellikle geçtiğimiz yıl başlatılan girişimci teşvikleri ve bu yıl uygulanan ilave istihdam teşvikleri gençlerin istihdamında arttırıcı bir rol oynamıştır. Ülkemizin, genç ve dinamik nüfusuyla, 19 Mayıs'ın 100. yılında birçok hayalini, birçok hedefini gerçeğe dönüştürmüş olarak, çok daha parlak başarılara imza atacağına inancım tamdır. Tek gayemiz, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olmalarını sağlamaktır. Gençlerimizin, kendilerine sunulan fırsat ve imkanlardan azami ölçüde istifade edeceklerine, bugün temsil ettiğimiz, kökleri üzerinde yükselmeye ahdetmiş, tarih şuurundan güç alan ama geleceğe odaklanan bir anlayışla ülkemizi daha da büyütmek için canla başla çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, değerli gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kulandı.