Başkan Dağtekin'den 19 Mayıs mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Dağtekin mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuruyla Samsun'a çıkışıyla birlikte aziz milletin umutlarının canlandığını ve kendi kaderini yeniden tayin edeceği istiklal mücadelesinin başlatıldığını belirtti.

Başkan Dağtekin, “Samsun'da atılan bu tarihi adım Anadolu'da dalga dalga yayılarak vatanın işgalden kurtarılması için azim ve kararlı bir mücadele başlatılmıştır. İstiklal mücadelesi adı altında başlatılan bu eşsiz girişimin, Büyük Zafer'le taçlandırıldığını ve bu kesin zafer sonucunda Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldı. Bu bakımdan, 19 Mayıs'ın, bağımsızlık adına bir milat olduğunu, milli hafızada önemli bir yer edinmiştir” dedi.

Dağtekin gençlerin öneminden bahsettiği açıklamasında, “Türkiye'nin en önemli serveti, gençleridir. Bu bakımdan, gençlerimizin kendilerini her türlü salgından korumaları, her geçen gün büyük bir hızla değişen ve dönüşen dünyayı takip etmeleri, milli değerlerimize bağlı, şuurlu ve özgür düşünceli nesiller olarak yetişmeleri, istiklalimiz, istikbalimiz ve istikrarımız bakımından hayati bir öneme sahiptir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkân ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Gençlerimiz, kendilerine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında yüzlerce yıllık bir devlet tecrübesine sahip olduğunu asla unutmamalı, milli şuur, milli bilinç ve milli ahlak ilkelerinden asla taviz vermemelidir. Böylece gözümüz arkada kalmayacak ve emanet bundan sonraki yıllarda da sürekli ehlinde kalacaktır. Bu düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, Adıyamanlı gençlerimizin ve tüm hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.