Başkan Dağtekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

23 Nisan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) şahsında hiçbir zaman eksilmeyen milli bir coşku ve sürekli güçlenen milli bir ruhu ifade ettiğini vurgulayan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, “23 Nisan demek; millet iradesinin hakimiyeti ve tam bağımsız Türkiye'nin yegane nişanesi demektir. 23 Nisan demek; aziz milletimizin emek, gayret ve fedakârlığının, birlik ve beraberliğinin sonucunda elde ettiği kutlu bir miras demektir. Bugün 101 yaşına giren bu mirasın emanetçileri ve kutlu bekçileri ise, kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır” dedi.

23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğini sembolize ettiğinin altını çizen Başkan Dağtekin, “ Gazi Meclisimiz geride bıraktığı bir asır boyunca millet egemenliğini ve milli iradeyi temsil etmiştir. Bu süre zarfında millet iradesi zaman zaman yok sayılmış olsa da, son söz yine milletin olmuş; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ilke ve esasları daima muhafaza edilmiştir. Millet iradesi ve egemenliğinin üzerinde hiçbir gücün olmadığı ve kesinlikle olamayacağı, 15 Temmuz destanıyla kayıtlara geçmiştir. Bu bakımdan 23 Nisan demek; bağımsızlık ve egemenlik demek, 23 Nisan demek; millet ve halk iradesi demek, Büyük Millet Meclisi demek; Türkiye Cumhuriyeti demektir. Pek tabiidir ki, aziz milletimizin değişmez hedefi; muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve ilaveten müreffeh yarınlara kavuşabilmektir. Hiç kuşkusuz bunu mümkün kılacak olan da, çocuklarımızdır. Kaldı ki, 23 Nisan'ın aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor oluşunun özü de budur. Bu bayram, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin bir sembolü ve aynı zamanda yarınlara yönelik umudumuzdur. Çünkü biliyoruz ki, bugünün çocukları yarının büyükleri olacak ve aydınlık Türkiye'yi onlar inşa edecek. Son bir yıldır tüm dünyayı kasıp kavuran salgın nedeniyle her ne kadar ufkumuz karartsa da bu dönemde dünyayı güzelleştiren tek şey çocuklarımızın tebessümüdür. Çocuklar geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi konumunda bulunan çocuklarımızın coşkusu, saf, temiz, duru bakan gözleri ve yarınlara yürüme heyecanları hiç eksilmesin. Dolayısıyla bizim için çocuk demek; küçücük dünyalar demek değildir. Bizde çocuk demek; ülkemizi gelişmiş dünya ülkeleri arasına yerleştirecek güç demektir, enerji demektir. İstiyoruz ki; çocuklarımız zengin kültür ve medeniyet birikimimizi geleceğe taşısınlar. İstiyoruz ki; çocuklarımız milli ve manevi değerlerimize saygıyla, tarih bilinci ve şuuruyla yetişsinler. Kendilerine güvensinler, teknolojiye hükmetsinler, bilim üretsinler, çağın ruhunu anlasınlar, geniş bir ufuk ve vizyona sahip bireyler haline gelsinler. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Gazi Meclisimizin ilk üyelerini ve devletimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi bir kez daha sevgi, saygı ve minnet ile anıyor, ülkemizin ve Adıyaman'ımızın tüm çocuklarının bu özel bayramını yürekten kutluyorum” diye konuştu.