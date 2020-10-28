Başkan Dağtekin'den 29 Ekim mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'inci kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirtti.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zamankinden daha güçlü, daha kararlı bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Dağtekin, “İnanıyorum ki içinde bulunduğumuz bu gururu Cumhuriyetimizin 97'inci yılında olduğu gibi çok daha güçlü bir şekilde, 100. Yılını kutlayacağımız 2023 yılında da büyük hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

Milletimiz, cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarıyla birlikte tarihte eşine ender rastlanacak bir mücadele vermiş, yurdumuzu işgalcilerden kurtarıp, bu toprakları tekrar vatanımız haline getirmişlerdir.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'inci yıl dönümünün, ülkemiz, milletimiz, yeryüzündeki tüm dost ve kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.