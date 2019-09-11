Başkan Dağtekin'den Adıyaman 1954 Spor'a moral

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, BAL Liginde mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor'un antrenmanını ziyaret ederek, futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu.

Adıyaman 1954 Spor'un Adıyaman Üniversitesi futbol sahasında yaptığı antrenmanı izlemeye gelen Başkan Mehmet Dağtekin ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri sporculara başarılar diledi.

Başkan Dağtekin, sporun da tıpkı sanayi, tarım ve turizm gibi şehrin kalkınmasına ve tanıtımına büyük katkı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu dile getirerek “Adıyaman'ımızın değerlerini en iyi tanıtacak alanlardan biri de spordur. Türkiye'de en çok ilgi duyulan spor dalı futboldur. Futbolda da tıpkı hayat gibi inişli çıkışlı zamanları olabiliyor. Maalesef futbol takımımızda böyle bir süreç yaşadı. Ama Allah'a hamd olsun şu anda belediye başkanımız Süleyman Kılınç ve Valimiz Aykut Pekmez'in destekleri ile kıymetli işadamı Sait Aybak'ın başkanlığında yeni yönetim anlayışı ile yukarı doğru bir trende geçtik. Bu moral ve motivasyonla sizlerden beklentimiz zaferlerdir. İnşallah bu olumlu hava uzun soluklu olur ve takımımızı BAL liginden Süper Lig'e çıkarabilecek bir yolculuğun temeline vesile olursunuz. Biz siyasetçilerin yanı sıra kamu kurumlarımızla, bürokrasimizle, sivil toplum örgütlerimizle, basın camiamızla, iş insanlarımızla, dostlarımızla ve özellikle Adıyaman 1954 Spor'a gönül vermiş gençlerimizle birlikte ciddi bir kenetlenme söz konusu oldu. Bu noktada şampiyonluğa ulaşarak, sezonu zaferle taçlandırmak ve şampiyonluğa ulaşmak için hepimizin birbirimize destek olması gerekiyor. Başkanımıza, hocamıza, teknik heyete ve sporcularımıza güvenimiz tamdır. Bizler de bu desteğimizi bir kez daha göstermek için AK Parti ailesi olarak sizleri ziyaret etmek istedik” dedi.

Sporun özünde barış ve kardeşlik olduğunu anımsatan Dağtekin zaman zaman maçlarda kötü tezahüratlarla karşılaştıklarını vurgulayarak “ Gittiğim müsabakalarda, hem imani hem de ahlaki açıdan yakıştıramadığım son derece çirkin ifadeler kullanılıyordu. Unutmamalı ki bu maçlara kız kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz ve çocuklarımız da geliyor. Bu açıdan da bir empati yapmaya ihtiyacımız var. Elbette azim çaba ve sonucunda zafer istiyoruz ama bu başarı çirkin tezahüratlarla olmamalı. Bizler kadim bir kültürün mensuplarıyız. Kültürümüzü de inancımızdan almaktayız. İnanıyorum ki Adıyaman'da spora gönül veren taraftarlarımız bunu da başararak Tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek bir il olacaktır. Bu vesile ile 2019-2020 sezonunda BAL Liginde mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor'a başarılar diliyorum. İnşallah BAL liginden alnımızın akıyla çıkarak 3. Lige kapı aralayacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından futbolcularla bir süre sohbet eden Dağtekin, antrenman sonunda futbolculara kendi elleriyle tatlı ikramında bulundu.