Başkan Dağtekin'den Anneler Günü mesajı

Yeni nesillerle birlikte gelenek ve değerlerin yaşatılması ve geleceğe taşınmasının en önemli güvencesinin annelikte olduğunu ifade eden Başkan Dağtekin, annelerin saf bilginin, sevgi ve şefkat duygularının, hoşgörünün tükenmez kaynağı olduğunu kaydetti.

Dağtekin mesajında, “Ebeveyne saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, evlat yetiştirmenin ulvi bir görev olduğunun idraki içerisindeki annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için ve tüm annelerimizi koruyan yasalar çıkararak, bu noktada annelerimiz önemli kazanımlar elde etmesine vesile olduk. Öncelikle bugün yürürlükte olan yasalarımızda annelerin istifade ettiği 15 ayrı imkan yer alıyor. Elbette annelerimizin hakkı asla ödenmez. AK Parti olarak onları koruyan düzenlemelerle bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırma mücadelesini verdik, vermeye devam ediyoruz. İlk olarak 2015 yılında çıkardığımız bir yasa ile doğum yapan her anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira, üçüncü için ise 600 lira ödeniyor. Ayrıca kadınlarımız doğumdan önce 8 hafta, sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına var. Bunların yanı sıra günde 1.5 saatlik süt izinleri de var. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar da ücretsiz izin hakkı kullanabiliyorlar. Öte yandan iznin kullanıldığı 16 haftalık sürede çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği alan anne şayet asgari ücretli bir çalışan ise 112 günlük parası 6.367 TL'dir. Bunların yanı sıra 180 güne varan sürelerle yarım gün çalışma hakkı veriliyor. Doğum yapan anneye her yıl artan miktarda süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 180 liradır. Çocuklu çalışan kadınlarımıza yönelik yaptığımız emeklilik düzenlemesine ise ayrı bir parantez açmak istiyorum. Her çocuk için 2 yıl olmak üzere 3 çocuk için borçlanarak 2.160 gün, yani 6 yıl kazanıp erken emekli olunabiliyor. Kadın sigortalılardan başka birinin bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı geriye çekilip erken emekli olabiliyor. İş dünyasında da kadınlarımızın girişimciliğini destekleme adına önemli teşvikleri hayata geçirdik. KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel girişimcilere 60 bin, ileri girişimcilere 360 bin liraya kadar destek veriyoruz. Sanayi sektöründe İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara program süresi boyunca aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriyoruz. Ayrıca son dönemlerde sayıları hızla artan evde üretim yapan girişimci kadınlarımızı ise vergiden muaf tuttuk. Bununla birlikte İnternet üzerinden satış yapanlar da yine vergiden istisnalar. Elbette yüklendiğimiz sorumlulukları, görevleri ifa ederken, annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynağımız olduğunun farkındayız. Annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Hayatını çocuklarına vakfeden kıymetli annelerimizin anneler gününü kutlarken, onlara daima azami düzeyde ihtimam göstermemiz, yaşantımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduklarını özellikle hissettirmemiz, emeklerinin boşa gitmediğini göstermemiz, ebeveyne hürmet konusunda çocuklarımıza örnek olmamız büyük önem arz etmektedir. AK Parti il başkanı olarak ben de anne özlemini her vesile ile dile getiriyorum. Bu vesile ile ahirete göçmüş tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anarken başta eşim olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü gönülden tebrik ediyor; Adıyamanlı kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.