Başkan Dağtekin'den Anneler Günü mesajı

Annelerin, yaşam boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık en yüce varlıklar olduğunu ifade eden Başkan Dağtekin, “Yüce dinimiz İslam'da annelere ve annelik makamına sürekli övgüler dizilmiş, annelerin birer cennetin anahtarı olduğu ifade edilmiştir. Anne sadece kan bağı değil, bizim için aynı zamanda can bağı da demektir. Aslında annesizliğin ve babasızlığın ne olduğunu çok iyi bilen biri olarak öz annemi doğumda kaybettim. Ama bizim bugünlere gelmemizde ve öz annemizden ayırmadığımız bize gerçek annelik yapan, özellikle namaz konusunda çok hassas olan bize, ailemize hatta tüm köyümüze İslam şuurunu aşılayan Elif annemi de yaklaşık 2 yıl önce kaybettim.

Rabbim mekanını cennet eylesin. Annesi ve babası hayatta olan kardeşlerimiz saygı ve hürmette kusur etmesinler. Zira anne ve babalara saygı, hürmet affa vesiledir, cennete girebilme sebebidir. Ömrümüzün ve rızkımızın bereketlenmesi ve kurtuluşa erebilmemiz için onların rızasını ve duasını almak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Elbette anne hakkı dinimizce de çok özel bir yere sahiptir. İyilik, erdem, adalet, cesaret, hoşgörü, tevazu, sabır, sadakat, sevgi ve paylaşmayı o yüce kalplerinde taşıyarak evlatlarına aktaran annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenimiz olduğunu unutmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit- gazilerimizin anneleri olmak üzere kıymetli eşim ve tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyor, sevginin ve iyiliğin kaynağı annelerimize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.