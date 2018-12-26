Başkan Dağtekin'den asgari ücret açıklaması

Önceki yıla göre asgari ücretin yüzde 26 oranında (417 lira) arttığını kaydeden Başkan Mehmet Dağtekin, “Tabi bu rakam bekar olan asgari ücretli çalışan için geçerlidir. Evli ve çocuklu ailelerde bu rakam daha da yükseklere çıkmaktadır. Bu artış aynı zamanda tarihi bir rekordur. Geçen yıl 14.2 oranında zam yapmıştık bu yıl ise zam oranını 26'lara kadar taşıdık. Elbette asgari ücretin belirlenmesi sadece çalışanların yaşam standartlarını etkileme çerçevesinde düşünülmemeli. Bunun, işgücü piyasalarına, ekonomik büyümeye, enflasyona, dış rekabete ve topyekun gelişmeye olumlu yönde etkileri olacaktır. İş dünyası da hükümetimiz tarafından verilen desteklerden memnun kalmıştır. Asgari ücret ile birlikte hükümetimizin enerji indirimleri ve istihdama olan desteğini açıklaması ise ekonomideki koordinasyonun geldiği nokta açısından da son derece değerlidir. Vatandaşlarımız 2019'da elektrik ve doğal gazı yüzde 10 indirimli kullanacaktır. Asgari ücrete yapılan zam ile hem doğal gaz hem de elektrikte yüzde 10'luk indirim ülkemizin kalkınması ve refahı için son derece önemlidir. AK Parti olarak biz büyük bir siyasi hareketiz. 17 yıl boyunca milletimizin büyük teveccühü ile tek başına iktidar olmuş bir partiyiz. Elbette biliyoruz bu teveccühün ağır sorumlulukları vardır. . Gerçekten de son 17 yıla baktığımızda öncesi dönemlerle kıyaslanamayacak kadar her alanda gelişmiş bir Türkiye var. AK Parti hükümetleri dönemi, cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yapılanları misliyle katlamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılının ' Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesiyle ilgili olarak ise, “Bu karar Adıyaman'ın ve bölge turizminin daha çok canlanmasına vesile olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür ve turizm alanında bu yılı 'Göbeklitepe Yılı ' olarak ilan etmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Bölgemizde turizm sektörünün canlanmasına neden olacaktır.

Hali hazırda devam eden nitelikli projelerimiz var. Partimizin Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve milletvekilimiz Ahmet Aydın'ın da üzerinde hassasiyetle durduğu 'Adıyaman Panorama ve Arkeolojik Müzesi' projesi ile ilgili çalışmalar ivedi bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu projenin tamamlanmasıyla Adıyaman çekim merkezi olacaktır. Hem inanç turizmi açısından hem de tarihi ören yerleri ile zengin bir kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'a turizm destinasyonları arttırmak için yoğun gayretler sarf ediyoruz. İnşallah 2019 yılı bölgemiz ve Adıyaman için bereketli bir yıl olacaktır. AK Parti teşkilatı olarak milletvekillerimizle birlikte inşallah kültür ve turizm alanında yatırımları geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük sıçramaların alt yapısını kurmak için çalışacağız" diye konuştu.