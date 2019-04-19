Başkan Dağtekin'den Berat Kandili mesaj

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin mesajında, Allah'ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandili'nin aynı zamanda, insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek, yıktığımız gönülleri, kırdığımız kalpleri onarmak için de bir fırsat olduğunu ifade etti.

Dağtekin mesajında, “Ramazan'ın müjdecisi, Cenab-ı Hakk'ın dünya semasına rahmetiyle tecelli ettiği bu kutsal gecemiz dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliğimizi pekiştirmek için de önemli bir vesile kaynağıdır. İnsanımızın mana ve gönül dünyasına ışık tutan Berat Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Nefsini terbiye edilmesi anlamında önemli olan bu mübarek gecede vicdani bir muhasebe yaparak gönül bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor.Mübarek üç aylar içinde yer alan bu gecenin, başta Türkiye ve Adıyaman olmak üzere tüm İslam dünyasının beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Adıyaman'ımızın ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en içten dileklerimle tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum'' ifadelerine yer verdi.