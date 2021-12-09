Başkan Dağtekin'den, Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Başkan Dağtekin, 73. yıldönümü kutlanan insan hakları evrensel bildirgesini ilk kabul eden devletlerarasında Türkiye'nin de olduğunu söyledi.

İnsanlar arasında barış, hoşgörü, dostluk ve saygıya dayalı ilişkinin sağlanması ve sürdürülmesi, insan hak ve özgürlükleri bu bildirge ile güvence altına alındığını söyleyen Başkan Dağtekin, “Modern dünyanın sayılı hukuk metinleri arasında yer alan bildirge, ırk, din, dil, cinsiyet, inanç ve siyasi görüş ayırt etmeksizin herkesin eşit ve insan onuruna yaraşır bir hayat sürdürmeye hakkı olduğunu ifade etmektedir.

Evrensel olan insan hakları, zamandan, mekandan, ekonomiden ve kültürden bağımsız olarak insanın var oluşuyla birlikte vardır. Günümüze bakıldığında bazı toplumlarda insana din veya ırkından dolayı zulümler yapılmaktadır. Dini ya da rengi ne olursa olsun, yapılan zulmün adı tekdir. İki yılı aşkın süredir devam eden pandemi sürecinde ise sürekli olarak insan haklarından dem vuran gelişmiş ülkeler kötü bir sınav verdi. Covıd-19 salgını, küresel sistemdeki çarpıklıkları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası her platformda özellikle dezavantajlı ülkelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesinin hem evrensel sağlık hakkı hem de ahlaki açıdan zaruret olduğunu ifade etmesi son derce anlamlıdır. Türkiye, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı oldu. 159 Ülke ve 12 uluslararası kuruluşa, tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık. Son olarak Türkiye'nin geliştirdiği Turkovac aşısının acil kullanım onayı almasından sonra aşının tüm insanlığa sunulacak olması Türkiye'nin insani değerlere, insan haklarına verdiği değerin en somut bir göstergesidir.

Dolayısıyla kültürel ve manevi değerlerimizde, insan haklarının önemli bir yere sahip olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle dünya üzerinde yaşayan 7 milyar insanın hakkının korunduğu ve insan zulümlerinin son bulduğu yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.