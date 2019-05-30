Başkan Dağtekin'den Kadir Gecesi mesajı

Başkan Dağtekin Mübarek Ramazan ayını uğurlamaya hazırlanırken Kadir Gecesi'ne ulaşmanın manevi heyecanı ve coşkusunu yaşadıklarını dile getirerek mesajında, “Bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'ni bir kez daha idrak edeceğiz. Bizleri böyle kıymetli, bereketli, izzetli bir geceye eriştirdiği için Allah'a hamd ediyoruz. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Mübarek Kadir Gecesi, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimiz ve İslam alemi, bu eşsiz fırsatın şuurunda olarak, bu gecenin feyiz ve bereketinden manevi olarak en üst seviyede istifade edeceğine inanıyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle İslam aleminin kadrinin yeniden yücelmesi için Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan Yüce Kitabımızı anlamaya ve yaşamaya çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyamanlı kardeşlerimizin ve tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Mevla'dan barış ve huzur içinde hepimizi Ramazan Bayramı'na da eriştirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.