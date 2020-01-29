Başkan Dağtekin'den Kudüs açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ABD'nin, Filistin-İsrail meselesine çözüm bulma iddiasıyla hazırladığı sözde barış planının İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlar olduğunu belirtti.

ABD tarafından ilan edilen tek taraflı plan, Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişim ve sonuçsuz kalmaya mahkum plan olduğunu vurgulayan Başkan Dağtekin, “Bilindiği gibi daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde barış planı adı altında yüzyılın anlaşması şeklinde dünyaya ilan edildi. Barış adı altında Kudüs ve Filistin'i İsrail'in avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu plan, Filistin topraklarını gasp etmeyi hedefleyen sinsi bir ilhak planıdır. Açıklanan skandal plana göre, Filistinlilere sınırlı egemenliğe sahip bir devlet imkânı verilecek. Batı Şeria'da ise, İsrail binlerce Filistinliyi katlederek işgal ettiği topraklarda varlığını sürdürecek. Türkiye Filistin davasına sahip çıkmak, İsrail mezalimine dur demek için yoğun bir diplomasi ve gayretler ortaya koyarken, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek bu kirli planı, tam da cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta ki ‘One Minut' çıkışının 11. Yılına denk getirmeleri ise oldukça manidardır. Yine birkaç gün önce ise İsrail basınının MİT Başkanımız Hakan Fidan'ı hedef tahtasına koyması ile devam eden süreçleri birbirinden bağımsız olarak göremeyiz” dedi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'le birlikte Adıyaman'a yapılan ve devam eden yatırımların son durumu ile ilgili istişarelerde de bulunduklarını ifade eden Dağtekin, “Bu şehrin gelişmesinde en büyük ihtiyacımız diyalog, özveri ve dayanışma. Yaptığımız son çalışmalarda bunu başardığımıza inanıyorum. Son olarak Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte Adıyaman Valimiz Aykut Pemez'i ziyaret ederek yatırımlar ve projelerle ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Tabir yerindeyse Adıyaman'ımızın kronolojisini ortaya çıkardık. Bu toplantılarımızla, aksaklıkları ve eksiklikleri vakitlice belirleyerek çözüm yolları bulma ve hızlıca hayata geçirme imkanı elde ediyoruz” diye konuştu.