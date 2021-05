Başkan Dağtekin'den Kudüs açıklaması

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına sert tepki göstererek açıklamada bulundu.

Başkan Mehmet Dağtekin, hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail yönetiminin, mübarek Ramazan Ayında Filistinlilere ve Mescidi Aksa'ya yaptıkları saldırıları lanetlediğini söyledi.

İsrail'in bu saldırılarla bir devlet olmaktan ziyade bir cinayet şebekesine döndüğünü belirten Başkan Dağtekin “Herkesin malumu olduğu üzere son günlerde Kudüs'e odaklandık. Terör devleti İsrail'in küstahça saldırıları kalbimiz kanatıyor, zihnimizi alev içinde bırakıyor. İsrail'in Ramazan günü bütün dünya Müslümanlarını tahrik ederek Mescid-i Aksa'ya yönelik yeni bir saldırı başlatması bir bakıma alışıldık bir İsrail zalimliği ve saldırganlığıdır. İsrail zaten bu tür faaliyetleri özellikle İslam aleminin en hassas zamanlarında, sanki tepkilerinin en fazla olabileceğini tahmin ettiği dönemlerde özellikle yapıyor. Kadir Gecesi Müslümanların ibadet için cemaat ruhu ve duygularının had safhada olduğu bir dönemde İsrail, devlet terörü işleyerek, 9'u çocuk olmak üzere 21 Filistinli kardeşimizi şehit etti. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu da şunu gösteriyor ki, ortada bir Filistin sorunu yok, devlet terörü işleyen İsrail sorunu var. Türkiye olarak her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Ama artık şunun da farkına varalım, İslam dünyasının içine düştüğü ezilmişliği kutsayan zihniyeti bir kenara bırakalım. İslam ülkelerinin artık güç kazanması gerektiğini bilelim. Zira Kudüs dahil Müslümanların bütün sorunları güçsüzlükten kaynaklanıyor. Ve şu da asla unutulmamalı ve iyi bilinmelidir ki, her birimiz birer ebabil olur, başınızdan aşağı taş yağdırırız.

Son olarak diyorum ki, Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından her zaman Kudüs İslam'ındır, Kudüs Filistin'in başkentidir diye haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.