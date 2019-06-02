Başkan Dağtekin'den Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Dağtekin, Ramazan ayında, millet olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendiğini vurgulayarak, "AK Parti il teşkilatı olarak mensubu olduğumuz medeniyet tasavvuru ile Ramazan ayını idrak ettik. Hem mahallelerimizde, hem sokaklarımızda kısacası şehrimiz genelinde yardıma muhtaç olanların elinden tutmak, yemeğimizi, ekmeğimizi, suyumuzu komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak birbirimizle sıkı bir dayanışma içerisinde olduk. Yine bu mübarek ay da yüksek seçim kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kesmetepe Beldemizde, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla yoğun bir seçim kampanyası geçirerek, Ramazan Bayramı'na yeni umutlarla, bir ve beraber olmanın, aynı manevi atmosferi solumanın huzurunu, bereketini yaşayarak girdik. Ayrıca 23 Haziran'da ülkemiz için son derece önemli olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı sonrası bir bayram daha yaşayacağız. Bu seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a hamdolsun bir Ramazan ayını daha hakkıyla idrak etmemizin ardından, bayram sevincine ulaştık. Ramazan ayında, oruç başta olmak üzere, yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekatların kabul olunmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.