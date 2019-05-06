Başkan Dağtekin'den Ramazan mesajı

Başkan Dağtekin yayımlamış olduğu mesajında mübarek Ramazan ayının kardeşlik ikliminin, dayanışma ruhunun yanı sıra birlik ve beraberliği tazeleme ayı olduğunu söyledi.

Başkan Dağtekin, “Gelin bu Ramazan ayını şatafatlı sofralar yerine, elimizdeki imkanlarla çevremizdeki yoksul kardeşlerimizle paylaşalım.

Öncelikle rabbimden, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Ramazan diriliştir. Ramazan arınmadır. Belki de bir yıl boyunca yaptığımız hatalardan, günahlardan, eksikliklerden ve yanlışlardan kendimizi öteleyip, bir aylık nefis muhasebesine çekip yeni bir güne başlangıç, yeni bir hayata ahdetmektir Ramazan. Bu sebeple Biz Müslümanların Ramazan arınmasını önemsememiz ve Ramazan ayının asıl anlamına idrakine varmamız gerektiği kanaatindeyim. Rabbimizin bize verdiği bütün emirler ve bizi sakındırdığı bütün nehiller insanoğlu içindir. Biz de bu mübarek Ramazan ayının hem içerisinde, ay yılına göre zekat verilmesi biz de usul, esas olmuştur. Çevremizdeki fakir aileleri gariban aileleri düşünerek zekatlarımızı hakkıyla vermenin gayreti içerisinde olmak hem de yanı başımızda sıkıntısı olan insanlarımıza el uzatmak, biz siyasi partiler olarak, dernekler olarak, vakıflar olarak hepimizin toplumsal konularda daha bir çırpınış ve hassasiyet içerisinde olmasıdır Ramazan ayı. Çünkü çoğu zaman öyle anlar oluyor ki farkında olmadan çevremizde gariban yokmuş, fakir yokmuş muhtaçlar yokmuş rehaveti içerisinde buluyoruz kendimizi. Elbette bu dünyada fertler ve toplumlar arasında zengin, fakir gibi durumların bulunması taktir-i ilahinin nice derin ve hikmetlerini ihtiva etmektedir. Toplum olarak sınavdan geçmek için mutlaka mübarek Ramazan ayının hakkını vermek durumundayız. Çevremizde yaşanan dramlar asla seyirci kalmamalıyız. Komşusu açken, tok yatmasının mümkün olmadığı bir medeniyetten ve kökten geliyoruz. Bunu kaybetme gibi bir zaafiyet içerisinde olmamamız gerekiyor. İşte bizlerde bu ayda özellikle fakir, yardıma muhtaç kardeşlerimizi gözetmeliyiz. Elimizden geldiğince onlara yardım elimizi uzatmalıyız. Zekatımızı vermemiz bile, yardıma muhtaç ailelerin, yakınlarımızın sıkıntılarını gidermeye yetecektir. Rabbim birlik beraberliğimizi kardeşliğimizi daim kılsın. Cenab-ı Allah, Ramazan ayında birbirimize daha bir hak, hukuka riayet neden bir toplum haline gelmeyi ve zalimin karşısında mazlumun da yanında olma duygumuzu diri tutmayı nasip etsin. Nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun inşallah. Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.