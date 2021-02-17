Başkan Dağtekin'den Regaib Kandili mesajı

Yüce Rabbim, Üç Ayları ve Regaib Kandilimizi mübarek eylesin” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Regaib Kandilinin, aynı zamanda Recep, Şaban ve Ramazan aylarının da müjdecisi olduğunu hatırlatan Başkan Dağtekin, “Kandillerin insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. Bu öyle mübarek bir zaman dilimidir ki; rahmet dalgaları coşar, ilahi rahmet taşar, inanan kalpler manevi huzur ve iklime kavuşur. İslam dininde mübarek sayılan Üç Ayların müjdecisi olan Regaib Kandilinin de bu anlamda, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. Bu mübarek geceden istifade edebilenler için Cenab-ı Hakk'ın ilahi rahmeti vardır, ihsanı vardır, izzet ve ikramı vardır. Yine ne mutlu ki Rahmet Peygamberinin duasıyla süslenen bu mübarek gecede kurtuluşa erebilene” dedi.

Mesajının devamında Allah'ın Müslümanlar için ihsan, kerem ve lütuflarıyla süslediği Üç Aylara da vurgu yapan Dağtekin bu mübarek günlerin suyu yüzü hürmetine tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün bitmesine vesile olmasını dileyerek, “Aslında yaşadığımız bu süreç tüm insanlığa bir uyarıdır. Bu dönemin muhasebesini çok iyi yapmamız gerekiyor. Özellikle tövbe ve tevazuya sıkı sıkı sarılmamız gerekiyor. Bu mübarek zaman dilimi boyunca dilimizden duayı hiç eksik etmeyelim. Tövbelerimizin kabulü için dua edelim, kurtuluşa erebilmek için dua edelim, rahmete ve mağfirete mazhar olabilmek için dua edelim. İslam âleminin selameti için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimiz, devletimiz, ordumuz ve güvenlik güçlerimiz için dua edelim. İnşallah yüce Rabbimizin razı olduğu bir ibadet sürecini sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ifa ederiz. Tüm dünya olarak salgınla boğuşuyoruz. Her ne kadar aşılama çalışmaları devam etse de risk faktörü hala geçmiş değil. Elbette bu hastalığı aşacağız. Bu zaman diliminde manen daha güçlü ve daha ümitli olmalıyız. Özellikle gündüz Kur'an okuyarak, geceleri de diğer ibadetlerle yoğunlaşarak bu süreci fırsata çevirmeliyiz. Her türlü afetten, bela ve musibetten muhafaza olunmak için, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail olmak için dua edelim. İnsanlarımızın, Yaradan'a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam aleminin ve Adıyamanlı hemşerilerimizin Regaib kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını diliyorum" dedi.