Başkan Dağtekin'den salgın uyarısı

Pandeminin başladığı ilk günden bu yana Adıyaman'ın başarılı bir sınav verdiğini ancak son günlerde başta Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere çevre illerde salgına yakalanma riskinin yükseldiğine dikkat çeken Başkan Dağtekin, “Sürecin başlarında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları bir hayli etkili oldu. Evde kal çağrısının ne kadar hayati olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. Elbette ,cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden bu yana yaklaşımının, hayati bir sorunla baş ederken, hayatın devamlılığını da gözetmek üzerine kurulduğunu her fırsatta bizlere hatırlattı. Sosyal izolasyon ortamında, sakin kafa ile bir seri temas trafiği içine giren cumhurbaşkanlığı hükumet sistemimiz, aldığı kararlarla süreç yönetimini gerçekçilik çizgisinde tutmayı başardı. Dolayısıyla kısıtlamalar kaldırılırken tedavi, tedbir, temkin eksenini hep muhafaza ederek temizlik, maske, mesafeye son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştık. Bu salgının risklerini azaltmanın tek yolu kontrollü sosyal hayatla mümkün olur. Hem Türkiye'miz hem de Adıyaman'ımız bu sınavdan yüzünün akıyla çıkmaya çalıştı, çalışıyor. Bilhassa İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı kararlara harfiyen uymamız gerekiyor. Ancak son günlerde Adıyaman'da bir rehavet söz konusu olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle yaz sıcağında etkisini kaybeder gibi yanlış bir düşünce bu rehavetin artmasına neden oldu. Sağlık bakanımız Fahrettin Koca ve bilim kurulumuz, bu söylentilere itibar edenlerin büyük risk aldığını ifade etmişlerdi. Maalesef aynı rehaveti düğün ve nişan merasimlerinin yanı sıra taziyelerimizde de görüyoruz. Vaka artışlarına neden olan bu tür etkinliklerde, belki o an mutluluğumuzu veya acılarımızı paylaşıyoruzdur ama bir yandan da virüs salgınını da paylaşma potansiyeli taşıyabileceğimizi aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Zira bu virüs saldırılarını tekrar etmekten usanmayan bir düşman. Son günlerde çevre illerde görülen vaka artışı sayıları göz önüne alındığında Adıyaman için risk faktörü kaçınılmaz hale geliyor. Buradan vatandaşlarımızı, kalabalıktan uzak durmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda dikkatli olmaya davet ediyorum. Lütfen hepimizin kaderini ilgilendiren bu meselede çok duyarlı olalım ve temizliğe, maskesiz çıkmamaya ve sosyal mesafeye çok dikkat edelim. Bu kurallara uyduğumuz takdirde hem sürecin yönetilmesinde hem de hastalıkla mücadele de son derece olumlu seyir izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.