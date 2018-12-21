Başkan Deniz: “Daha başarılı yarınlar için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz”

Olağan Genel Kongresi sonrasında Şube Başkanı Ali Deniz'e ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve beraberindeki heyet, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi'nde kabul eden Ali Deniz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Ali Deniz, “İl Müdürümüzün Adıyaman'ın eğitim kalitesinin yükseltilmesine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyor ve bu manada yapılacak gerçekleştirilecek çalışmalara destek vermekten imtina etmeyeceğimizi ifade ediyoruz” dedi.

Merkezi Yerleştirme Sınavında başarılı olan öğrenci istatistiklerine de değinen Ali Deniz, “İlimiz LGS puanlarına göre yerleşmede 81 il içerisinde 10. sıradadır. Türkiye genelinde ilimizin 10. sırada olması hepimiz açısından büyük bir mutluluk vesilesi olmuştur. Bu başarıyı sağlayan sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere, katkı sunan il bürokrasisine, kıymetli okul idarecilerimize, özellikle sistemin tüm yükünü omuzlayan fedakar öğretmenlerimize ve tüm eğitim çalışanlarımıza sendikamız adına teşekkür ediyoruz. “Bu veri her ne kadar sadece sınavla alan okullara yerleşen öğrencilerin ortalamasını gösterse de, umarız sınava giren tüm öğrencilerin verileri ile daha kapsamlı bir rapor sunulur. Çünkü sınava giren tüm öğrencilerin genel ortalaması ilimizin fotoğrafını görmede daha önemli ve anlamlı olacaktır. Daha başarılı yarınlar için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise olağan genel kurul sonrası oluşan Eğitim Bir -Sen Adıyaman Şubesi yönetim kuruluna başarılar dileyerek, “Çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Bu meşakkatli yolda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.