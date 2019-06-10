Başkan Deniz, ek ders ücretlerinin banka tarafından verilmediğini açıkladı

Başkan Ali Deniz, “Bilindiği üzere yetkili makamlar tarafından ek ders ücretlerinin Ramazan Bayramı tatili öncesinde 31 Mayıs 2019 tarihine kadar ödenmesi hususunda her türlü önlemin alınması, herhangi bir gecikmeye sebebiyet verilmemesi şeklinde resmi yazı tüm kurumlara gönderilmişti. Ancak okulların ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tahakkuk servislerinin tüm işlemleri zamanında gerçekleştirmelerine rağmen Adıyaman'da ilgili bankanın paraları öğretmenlerin hesaplarına aktarmamış olması dolayısıyla birçok öğretmen hala ek ders ücretlerini alamayarak mağdur edildi” dedi.

Yaşanan ödeme gecikmesi ile ilgili öğretmenlerin tepkisini dile getiren Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, “İlgili banka, 2 Haziran tarihinden itibaren ilgili kurumların hesaplarına gönderilen ek ders ücretlerini 10 Haziran 2019 itibariyle tüm işlemler tamamlanmasına rağmen hala ödemeleri gerçekleştirmemiş ve öğretmenlerin nazarında ek ders ücretleri üzerinden hukuksuz bir biçimde kazanç sağladığı şüphesi oluşturmuştur. Ek ders ücretlerinin banka tarafından henüz ödenmemiş olması bazı kesimler tarafından devletin ekonomisinin zayıflığı, hazinede para kalmadığı, ödemelerin yapılamayacağı şeklinde menfi ve art niyetli, toplumsal kaosa sebebiyet verecek yorumlara sebep olmuştur. 31 Mayıstan bu güne kadar sorunun çözülmesi için ilgili banka yöneticileri ile bazı görüşmeler yaptıklarını ve kurumlar tarafından 3 Haziran 2019 tarihli text dosyalarının gönderilmesi halinde ödemelerin hemen yapılacağına dair söz verildi ama banka verdiği bu sözü de tutmadı.

Hiçbir kurum veya şahsın kamu çalışanlarının ücretlerinden hukuksuz biçimde kazanç elde etme veya ücretleri saklı tutma, bekletme hakkı yoktur. Ek ders ücretlerini bayram öncesi alacaklarına dair hükumet tarafından güvence verilen eğitim camiası Adıyaman'daki ilgili banka tarafından mağdur edilmiştir. Eğitim çalışanlarının normal zaman dilimlerinde her ayın altısında aldığı ücretlerin 31 Mayıs 2019 tarihinde ödenmesine dair bakanlık emri söz konusuyken 10 gündür ödenmemiş olmasının geçerli hiçbir mazereti yoktur, olamaz. Bu bir ihmalden kaynaklanıyorsa ihmale sebebiyet verenler hakkında gerekli işlemler gecikmeden yapılmalıdır. Bir ihmal söz konusu değilse bu beceriksizliktir ve bilinmelidir ki basit bir ücret ödemesini 10 gün geciktiren böylesi bir beceriksizliğe camiamızın tahammülü yoktur. İlgili banka ile maaş ve ücret ödemeleri için imzalanan protokolün eğitimciler yanında tarafı olan il milli eğitim müdürlüğü bu konuda protokolün gereği olarak ya sorunu bugün itibariyle çözüme kavuşturarak ücretlerin hesaplara aktarılmasını sağlamalı ya da protokolü tek taraflı olarak feshetmelidir” diye konuştu.