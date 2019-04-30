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Başkan Deniz'den 1 Mayıs açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.


İşçi haklarından bahsederek açıklamalarda bulunan Başkan Deniz Çakmak, “İş cinayetlerinde hayatını kaybeden binlerce işçinin hakkının arandığı, kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmalarında yaşanan adaletsizliğin, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitliğin sağlanması ve tüm haksızlığa dur diyebileceğimiz hak, hukuk, adalet, demokrasi, barış, kardeşlik ve özgürlük söylemlerimizi haykıracağımız 1 Mayısta herkesi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bugün inanıyorum ki, emek en yüce değerdir diyen siz emekçiler bu ülkeye toplumsal barışı getirip işçi gençlik el ele tam bağımsız Türkiye inşa edeceksiniz.


Bu düşüncelerle emeğin, dayanışmanın, özgürlüğün, demokrasinin ve toplumsal barışın egemen olacağı güzel yarınlar dileği ile başta en büyük çalışan emekçi annelerimiz olmak üzere bu güzelim ülkemizi inşa eden tüm emekçilerin ve işçilerin, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlar, hakları için ölenleri minnet ve şükranla anar tüm emekçilere selam ve saygı sunarım” diye konuştu.

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