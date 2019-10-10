Başkan Deniz'den Barış Pınarı harekatına destek

Devletin bölgedeki harekatlardan maksadı huzur hedefi ise terörü olduğunu söyleyen Başkan Deniz, “Devletimiz, Barış Pınarı Harekatını uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak gerçekleştirmektedir. Suriye ile 911 kilometre sınırı olan Türkiye'nin, hemen güneyinde emperyalizmin stratejileri doğrultusunda hareket ederek huzur ve güven ortamına musallat olan taşeron terör örgütleriyle mücadelesi uluslararası hukuktan kaynaklanan en tabii hakkıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı, gerek içerideki lejyonerlerin gerekse dışarıdaki emperyalizmin aparatçığı konumundaki yapıların söylemlerinin hiçbir kıymeti ve önemi yoktur diyen Deniz, “Öte yandan, emperyalist ülkelerin, rejimin ve terör örgütlerinin ürettikleri şiddet dalgası sonucu yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca insanın yaşadığı trajedi karşısında üç maymunu oynayanların, Türkiye'nin mülteci sorununa ilişkin getirdiği önerileri, içi boş cümlelerle, yaptıkları açıklamalarla savuşturduklarına da hep birlikte şahit olduk.

Hiçbir değeri tanımadan insanları katleden, şehirleri yerle bir ederek Suriye'yi insansızlaştıran stratejilerin emperyalist mimarlarının ve gerçekleştirdiği her sınır dışı operasyonla birlikte Türkiye'yi işgalci diyerek karalayanların sözleri her defasında boşa düşmektedir. Kaldı ki milletimizin de devletimizin de hafızasında Suriye; Arap'ıyla, Kürt'üyle Türkmen'iyle, Nusayrisi ve Sünnisi ile kardeşlerimizin yurdudur.

Eğitim Bir-Sen ve Memur- Sen Adıyaman teşkilatı olarak, emperyalistlerin taşeron terör örgütlerinin eliyle toza dönüştürmek istediği toprakların yeniden sahipleriyle buluşması için devletimiz tarafından gerçekleştirilecek Barış Pınarı Harekatının yanında durduğumuzu ifade ediyoruz. Mehmetçiğimize şanlı zaferler temenni ediyoruz” diye konuştu.