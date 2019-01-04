Başkan Deniz'den kazayla ilgili açıklama

Başkan Çakmak, Atatürk Bulvarı Altınşehir Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Adıyaman Üniversitesi öğrencisi Elif Dağdelen'e Allah'tan rahmet diledi. Başkan Çakmak, "Öncelikle öğrenci kardeşlerimizden vefat eden Elif Dağdelen'e Allahtan rahmet ailesine ve arkadaşlarına sabır diliyorum yaralı öğrenci kardeşimiz Emine Şevval Aydemire ise acil şifalar diliyorum. Şu anda bulunduğumuz nokta Adıyaman üniversitesi ve Altınşehir mahallemizi bölen bulvar kısmı araç trafiğinin yoğun olduğu bir yer. O bölge Adıyaman'ın giriş noktalarından biri ancak ne yazık ki ne alt geçit, ne üst geçit nede sinyalizasyon diye bir şey var. Adıyaman'ın tamamını ikiye bölen bir şekilde oluşmuş trafiği ve yaya geçitlerini rahatlatmak için yeni keşiflere ihtiyaç yok, ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi çevre yolları trafiği alt ve üstten vermek sureti ile halk dilinde batı çıktı olarak bilinen araç trafiği rahatlatacak ve yayaların rahatlıkla kullanabileceği alt ve üst geçitler yapmak mümkünken ne bekleniyor. Bakınız bulvarımızda daha öncede çeşitli kazalarda kaybettiğimiz canlarımız oldu yaralılarımızda oldu. Ancak tüm bu olumsuzluklara karşı Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve şefliği ile belediyemiz, önlem almak bir yana adeta kör ve sağırı oynaması içimizi acıtmış ve ölümlere davetiye çıkartmıştır. Atatürk Bulvarında yaya olarak karşıdan karşıya güvenli şekilde geçmek için daha kaç canımızın yitip gitmesi ya da yaralanması gerekmektedir. Buradan hem Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve şefliğine hem de ilimizin belediyesine sesleniyorum, artık yeter başka canlarımız gitmezsin. Bu her kurumu da yayaların can güvenliklerini alacak şekilde çalışma yapmaları konusunda göreve davet ediyorum” diye konuştu.