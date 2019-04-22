Başkan Doğan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı

İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili "Türkiye'ye şiddet sarmalına çekilmek istenmektedir. Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıların temelinde ötekileştirme ve kutuplaştırma olduğunu söyledi.

Olayı şiddetle kınadığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerini ileten Doğan, modern ve olgun bir demokrasi için günümüzde sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşmektedir. Demokrasiler sokak hareketleri ile değil, terör eylemleri ile değil, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin ve halkın önerileri ile güçlenir” dedi.

Türk milletinin oynanmak isteyen oyuna gelmeyeceğine dikkat çeken Doğan “Nasıl ki yıllar yılı topraklarımızda terör dahil her yöntemle bizi zayıf düşürmeye çalışanların kurduğu oyun bozulduysa, bundan sonra kurulacak oyunları da milletimiz tek yürek olarak bozacaktır. Bugün geldiğimiz noktada, demokratik sistemin kendini yenilemesi ve vizyonunu küresel standartlara yükseltebilmesi için siyasetçilere düşen çok önemli bir görev daha vardır. Bu görev, siyaset dilinin değişmesi görevidir. Günümüz sorunlarına, açmazlarına, gelişmelerine cevap veremeyen eski siyaset dilinin, yeni, dinamik, hoşgörülü bir siyaset dili ile yer değiştirmesi gereği, bugün dünya çapında siyaset bilimcilerin ve düşünce insanlarının önemle üzerinde durduğu gündem maddeleri arasındadır. Bu aslında milletin diliyle konuşmak demektir” ifadelerini kullandı.