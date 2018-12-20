İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Duranay: “Bankalar esnafın krediye ulaşımını kolaylaştırmalı”

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, esnafın ekonomik darboğazdan kurtulması için bankaların krediye ulaşımı kolaylaştırması gerektiğini söyledi.


Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, yaşanan ekonomik krizden esnaf sanatkarın çok büyük ölçüde etkilendiğini kaydetti.


Krizin ülkeye maliyetinin çok fazla olduğunu belirten Ziya Duranay, ekonominin ayaklarının sağlam yere basmasıyla yeni krizlerin ortaya çıkmayacağını dile getirdi.


Ziya Duranay, “Bu krizde esnaf sanatkarımız ödeme sıkıntısı çekti. Bankalardaki kredileri ödeyemedi, çekleri yazıldı. Kredilere ulaşamaz oldu. Bu konuda devletimizin alacağı önlemlerle konunun üzerine gidiyorlar. Özellikle stokçuluk yapan ve fahiş fiyat verenlerin üzerine gidiliyor.


Önemli olan istikrarın yavaş yavaş yerine oturmasıdır. İstikrar olursa esnaf ve sanatkarımız rahat bir nefes alacak. Şuanda esnafın durumu iç açıcı değil. Ödemelerini yapamıyor, ürün alırken pahalı alıyor. İnşallah istikrar sağlanırsa, ülkenin ekonomisi iyiye giderse esnaf sanatkarında durumu iyiye gider.


Esnafın beklentisi bankaların kolaylık sağlayarak krediye ulaşmasını sağlamaktır. Esnaf krizlerden etkilendiği için geriye dönük geçmişine bakılırsa bir çoğu kredi çekemez. Bankaların faizlerin aşağı çekip, kredileri esnaf sanatkarlara sunması gerekiyor. Esnaf kefalet ve kredi kooperatiflerin özellikle esnafa kredi vermesi için bankalara lansman açması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.