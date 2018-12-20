Başkan Duranay: “Bankalar esnafın krediye ulaşımını kolaylaştırmalı”

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, yaşanan ekonomik krizden esnaf sanatkarın çok büyük ölçüde etkilendiğini kaydetti.

Krizin ülkeye maliyetinin çok fazla olduğunu belirten Ziya Duranay, ekonominin ayaklarının sağlam yere basmasıyla yeni krizlerin ortaya çıkmayacağını dile getirdi.

Ziya Duranay, “Bu krizde esnaf sanatkarımız ödeme sıkıntısı çekti. Bankalardaki kredileri ödeyemedi, çekleri yazıldı. Kredilere ulaşamaz oldu. Bu konuda devletimizin alacağı önlemlerle konunun üzerine gidiyorlar. Özellikle stokçuluk yapan ve fahiş fiyat verenlerin üzerine gidiliyor.

Önemli olan istikrarın yavaş yavaş yerine oturmasıdır. İstikrar olursa esnaf ve sanatkarımız rahat bir nefes alacak. Şuanda esnafın durumu iç açıcı değil. Ödemelerini yapamıyor, ürün alırken pahalı alıyor. İnşallah istikrar sağlanırsa, ülkenin ekonomisi iyiye giderse esnaf sanatkarında durumu iyiye gider.

Esnafın beklentisi bankaların kolaylık sağlayarak krediye ulaşmasını sağlamaktır. Esnaf krizlerden etkilendiği için geriye dönük geçmişine bakılırsa bir çoğu kredi çekemez. Bankaların faizlerin aşağı çekip, kredileri esnaf sanatkarlara sunması gerekiyor. Esnaf kefalet ve kredi kooperatiflerin özellikle esnafa kredi vermesi için bankalara lansman açması gerekiyor” ifadelerini kullandı.