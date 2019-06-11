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Başkan Duranay, Rektör Turgut ile bir araya geldi

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay ve beraberindeki heyet, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu


Rektör Turgut'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Duranay, esnaf temsilcileri olarak her zaman Prof. Dr. Mehmet Turgut ve üniversitenin destekçisi olacaklarını söyledi. Başkan Duranay, “Hocamızın yeni görevi kendisine ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. Kendisi Adıyamanlı olması hasebiyle yakından tanıdığımız bir isim. İnşallah başarısı Adıyaman Üniversitesine de devam edecektir” dedi.


Rektör Turgut ise Başkan Duranay'a ziyaret ve temennilerinden dolayı teşekkür ederek, “Esnaflarımız bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Ziyaret ve dilekleriyle bizleri çok mutlu ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esnaf odamıza çalışmalarında da başarılar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimize ve üniversitemize güzel şeyler katacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

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