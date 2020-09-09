İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Emre'den sağlık ocağı müjdesi

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre 15 Temmuz Şehitler Mahallesi’ne Sağlık Ocağı yapılacağının müjdesini verdi.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ne Sağlık Ocağı yapılacağının müjdesini verdi.


Göreve geldiği günden itibaren ilçenin sorunlarının çözümü noktasında çalışan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, seçim öncesi 15 Şehitler Mahallesi sakinlerine söz vermiş olduğu Sağlık Ocağı sözünü yerine getiriyor. Adıyaman Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık ocağı yapılmasıyla ilgili incelemede bulunuldu.


Başkan Emre konu hakkında yaptığı açıklamada, “Seçim öncesi 15 Temmuz Şehitler Mahallemize Sağlık Ocağı sözünü vermiştik. Bu gün İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Mustafa Kutlu ile sağlık ocağı olarak düşündüğümüz binada incelemelerde bulunduk. Cenab-ı Allah'ın izni ile yılbaşından önce faaliyete geçireceğiz. Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.