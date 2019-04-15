Başkan Erdoğan ilk ziyaretini Samsat ilçesine yaptı

31 Mart Yerel Seçimlerin ardından mazbatasını alan ve ilk toplantıda yeniden İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilen Mehmet Can Erdoğan Samsat ilçesini gelerek, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Samsat İl Genel Meclis Üyeleri Osman Deniz ve Ümit Tuncer ile Samsat AK Parti İlçe Başkanı Hasan Erdem ile birlikte Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinin birlik beraberliğinden kendisinin de mutlu olduğunu belirterek, iki deprem yaşanan Samsat ilçesinde yapılması gereken çok hizmetler olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Samsat ilçemizde son iki yıl içerisinde iki deprem yaşandı. Dolayısıyla Samsat ilçemizde yapılması gereken çok hizmetler var. Bizler bu anlamda elimizden geleni yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Samsat ilçemizin deprem bölgesi olması nedeni ile İl Genel Meclis Başkanı olarak ilk ziyaretimi bu ilçeye yapmak istedim. Kaymakamımız ve ilçe başkanımızdan ilçenin sorunları hakkında bilgiler aldık. İnşallah el birliği ile sorunlarımızı çözmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Samsat Kaymakamı Halid Yıldız ise yaptığı açıklamada, kendilerini ziyaret eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'a teşekkür etti.