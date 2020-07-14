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Başkan Fırat'tan 15 Temmuz açıklaması

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.


Birlik ve beraberlik mesajları vererek açıklamalarda bulunan Başkan Mahmut Fırat, “Geçmişte de olduğu gibi milli birlik ve mücadelemizin de bir örneği olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, 4'cü yıl dönümünde öncelikle vatanı için kendilerini adeta siper eden kahraman asker ve vatandaşlarımızın şehit ruhlarını bir kez daha yad ederek minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyetinin daha başka bir ülkede eşi benzeri bulunmayan bir sevda ile söz konusu vatan olduğunda ortaya çıkan kahramanları bizim en kutsal değerlerimizdir. Onların adına ve ruhuna sahip çıkmalı ve her zaman yaşatmalıyız. Birlik ve beraberlik meşalesini her daim elimizde tutarak bunu her alanda önümüzü ve geleceğimizi aydınlatması adına kullanmalıyız. Bu kavramı ülkece ve milletçe ekonomide, eğitimde, hukukta ve sağlıkta yani içinde bulunduğumuz salgın durumundan bile özverili davranarak başarabileceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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