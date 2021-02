Başkan Fırat'tan 2020 yılı değerlendirmesi

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman bir tarım şehri olduğunu vurgulayarak, tarım sayesinde kendini geliştirip sanayisini çoğaltan ve gerek yerel de gerek ulusal bazda ekonomiye katma değer oluşturan bir şehri olduğunu kaydetti.

Adıyaman'ın bu potansiyelinde emeği geçen bir paydaş olarak kurum olduklarını belirten Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, “Kurulduğumuz ilk günden itibaren ülkemizin ve ilimizin ekonomik olarak gelişmesi için gayret göstermeye devam ediyoruz.

2020 yılı başlarında başlayan ve Dünya genelinde başlayan salgınlarla borsa olarak üyelerimize salgın tedbirleri alarak daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik. 2020 yılını değerlendirmeye alacak olursak, Borsamızda kurmuş olduğumuz Hububat Analiz Laboratuvarımızla 2020 yılı içerisinde toplam 802 analiz yaparak bölgemizde yetiştirilen ürünlerimizin değerlerini ortaya çıkarıp üyelerimizin ve tüccarlarımızın ürünlerinin gerçek değerler üzerinden işlem görmesini ve satışının yapılmasını sağladık. Borsa yönetimi olarak üyeler üzerinde yaptığımız anketler doğrultusunda memnuniyet oranımız yüzde 93 çıkmaktadır. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak içinde teknoloji seviyemiz ve insan kaynakları gelişimlerimizle daha da artırma yönünde ilerliyoruz” dedi.

Fırat açıklamasının devamında, “2020 yılı içerisinde üyelerimizin tescil işlemlerinde toplam 13.326 adet işlem gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Rakamlar bazında en çok işlem görenler Baklagiller grubunda Arpa ile 107.509 ton, Buğday ile 103.608 ton, Nohut ile 45.946 ton, Mısır ile 38.533 ton ve Mercimekle 1.363 tonu bulmaktadır. Kuru Yemiş, Baharat, Sebze ve Meyvelerde 14.345 ton ve Bitkisel Gıda-Yağlı Tohumlar grubunda 9.350 ton yer almaktadır. Bunların yanı sıra Süt ürünlerinde 23.426 ton ve Et ürünlerinde 1.302 ton işlem görürken Canlı Hayvan olarak da 5.813 adet işlem görmüştür. Yine bölgemize has yetiştirilen Pamukta 23.786 tonu ve Tütünde 11.603 ton ürün işlem görmüştür. Bu rakamların daha da artması yine üyelerimiz üzerinde yapabileceğimiz etkinliklerin de artması demektir. Teknoloji çağında her şeyin dijitalleşmesi, daha şeffaf ve daha hızlı çalışması bizleri de harekete geçirdi ve Türkiye Ürün İhtisas Borsasının kurulmasıyla üyelerimize Acentecilik hizmeti de sağlamaya başladık. Bu sayede 430 üye ve tüccarımızın sistem üzerinden işlem yapmasına ve ürünlerini alım ve satım yaparak işlem görmeye başlamalarını sağladık.

Bizler üyelerimiz için sadece rutin işlerini düzenlemenin yanı sıra sorunları ile de ilgilenmekteyiz ve üyelerimizin çeşitli zamanlarda başvurduğu toplam 18 sorunu kilit karar alıcılara ileterek ve takip ederek nihai sonuçlara ermesini sağladık.

2020 yılında başlayan covid salgınında oluşturulan pandemi süreçlerini ekonomideki etkileri azaltmak üzere gerek Devlet'in gerek TOBB olarak bizlerin uyguladığı desteklemeler ile üyelerimize bir nebze olsun ferahlama kazandırdık. Üyelerimize TOBB önderliğinde Sıfır Faiz ve ertelenmiş ödemelerle ‘Nefes Kredisi' kullanmalarını sağladık. Adıyaman Ticaret Borsası olarak Türkiye'nin en büyük STK'sının bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. TOBB önderliğinde üreticilerimiz ve sanayicilerimizin güvenle kullanacağı ‘Ticarette Tedarik Zinciri Finansmanı' için Ziraat Bank ve Halk Bank ile protokoller yaptık.

Misyonumuz gereği ‘Kanun ve mevzuat çerçevesinde ki borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra, üyelerimize ve topluma ekonomik ve sosyal değer sağlamak' adına sadece hizmet veren bir kuruluş olmasının yanı sıra sosyal sorumluluklarının da olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda 2020 yılının ilk yarısında daha önceden de dahil olduğumuz Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulundaki görevimize devam ederek maddi ve manevi değerler kazandırmaya çalıştık. Geleceği emanet edeceğimiz bu gençlerimiz için maddi olanakları elverişli olmayan toplam 866 öğrencimize ‘Okul Destek' yardımlarında bulunduk. Yine TOBB iş birliğinde birçok öğrencimize eğitimde kullanacakları tablet yardımında bulunduk.

Adıyaman Ticaret Borsası oluşturduğu Vizyonu gereği ‘Çağdaş ve Yenilikçi' borsacılık anlayışı ile Borsamızı Adıyaman'ın ‘Tarımsal Ticaret Merkezi' haline getirmek adına elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Önümüzdeki uzun yıllar içerisinde de bu vizyon doğrultusunda hareket edip memleketimize yeni kazanımlar sağlamaya devam edeceğiz.