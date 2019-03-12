Başkan Gürsoy: “Siyaset hizmet yeridir, kavga yeri değildir”

Parti binasında seçim çalışmalarını değerlendiren Hicri Gürsoy, 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle çıkacaklarını öne sürerek, seçimlerin bir festival havasında yaşanmasını gerektiğine vurgu yaptı.

Gürsoy açıklamasında, “Siyaset hizmet için vardır. Siyaset kavga yeri değildir. Bu anlamda herkes siyasetin nezaket dilini yaşatmalıdır. İYİ Parti yaklaşık bir buçuk yıllık bir kuruluş aşaması herhalde birçok partiye nasip olmamıştır. Çok kısa süre içerisinde hem milletvekili seçimleri hem de 31 Mart 2019 da yapılacak olan belediye başkanlığı ve il genel meclisi üyelikleri seçimi, muhtarların seçimine katılmaktayız. Bu önemli bir durumdur. Kısa sürede halkımızın desteğini almış olmak elbette bizim için gurur verici bir durumdur. Halkımızın bu seçimde beklentileri çok fazladır. Adıyaman hizmet istiyor. Hak ettiğimiz hizmetleri iktidar partisi yapmadı. Dolayısıyla bunun bir karşılığı olacaktır. Bu karşılık da önümüzdeki seçimlerde sandıkta ders vermektir. Halkımız bu konuda kararlıdır. Görülüyor ki halkımızın partimize ve belediye başkan adayımız Abdulkadir Kırmızı'ya teveccühü büyüktür. Bu teveccüh sandıkta kendini gösterecektir” dedi.

İktidar partisine mensup belediyeler ile Adıyaman'ın hizmetten yeterince nasibini alamadığını dile getiren Gürsoy, “Adıyaman huzur kentidir. Bu kadar yatırımsızlığa rağmen halen insanlarımız seslerini çıkartmıyorlarsa, başka illerdeki gibi tabii bunda da temeli sağlam oluşu vardır. Bizim bu vatana, millete, devlete bağlılığımızın karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum. Biz memleketimize seviyoruz insanımızı seviyoruz. Adıyaman Alevlisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle kardeş bir şehirdir. Ben iddia ediyorum Adıyaman'da şöyle ciddi manada bir kan davası yoktur. Temeline baktığımız zaman bu kardeşliğin öne alındığını görürüz. Son dönem biliyorsunuz yok beka sorunu var diyorlar. Adıyaman'ın beka sorunu yoktur. Tabiki Türkiye kurulduğu zamandan beri bu konuda sürekli çatışmaların veya kavuştun içerisinde bırakılmaya çalışılmıştır. Dış güçler tarafından yapılan şeylerdir. Halkın böyle bir şeyi olmaz. Binlerce yıldır böyle beraber yaşıyoruz. Bana göre beka sorununu ortaya çıkaranlar ordu-millet olan milletimizi, ordumuzu ne hale getirildiğini masanın üstüne yatırıp düşünsünler. Ondan sonra konuşsunlar. Bu coğrafyada durmanın 1. şartı ordu-millet olmaktır. Bu bizim gerçeğimizdir. Geçen seçimlerde bir konu üzerinden götürüldü. Rakibin iktidar tarafından seçildiği bir seçim yaşandı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi böyle yaşandı. Aynısını bu yerel seçimlerde de yapmak istediler ama İYİ Parti bu oyunu bozdu. Adıyaman'da zaman zaman da Adıyaman'da ilgili konular çıkıyor. Ağza alınmayacak iftiraları kabul etmenin tarafı yoktur. Dikkat ederseniz İYİ Parti kurulduğundan beri, seçmenin önüne gerçekten geçmişte hizmet eden veya hizmet edebilecek kadroları millete seçenek olarak sunulmuştur. Ben kalben bu konuda çok rahatım.

Geçmişti iki dönem milletvekilliği yapmış Mahmut Bozkurt'u genel seçimlerde millete aday olarak önüne indirmiştir, kısmet olmamıştır. Yerel seçimler dahilinde bu sefer de biz gerçekten şu an belediye başkan adayları içerisinde, belediye başkanlığına en hazır olanı biz milletin alternatifine sunduk. Milletin feraseti bu konuda her şeyin üstündedir, biz buna inanıyoruz. Abdulkadir Kırmızı, deneyimi, tecrübesi ve birikimi ile bu memlekete çok hizmet kazandıracaktır” diye konuştu.