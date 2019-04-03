Başkan Gürsoy'dan seçim değerlendirmesi

İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy, 31 Mart Seçimlerinde seçilen kişilere başarılar diledi. Hicri Gürsoy yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 Pazar günü yapılan yerel yönetimler seçimlerinde kazanan belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyelerini, muhtar ve azaların tebrik ediyorum. Allah güç ve kuvvet versin. Adaletle yönetilmeyi nasip etsin. Herkesin seçimlerden kendisine bir pay çıkarması gerektiğine inanıyorum. Beraber çalıştığımız, çalışma yaptığımız başta Abdulkadir Kırmızı olmak üzere parti teşkilatında görev alan çarşısından yöneticisine nice isimsiz kahramanımıza, tüm kadınlarımıza, tüm gençlerimize tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rekabet, cehaleti ortadan kaldırır sözü demokrasinin olmazsa olmazındandır. Particiliğin hakaret yeri değil hizmet yeri olması gerektiğine inanıyorum. Ben hayatım boyunca devletimi, milletimi, dinimi, vatanımı, bayrağımı hep sevdim böyle de kalacağım” diye konuştu.