Başkan Harıkçı'dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Basın çalışanlarının oldukça zor şartlarda mesleğini icra ettiğini dile getiren Başkan Metin Harıkçı; “Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs en çok sahada çalışan basın mensubu arkadaşlarımızı etkilemiş, bir çok meslektaşımız hastalığa yenik düşmüştür. Ayrı şekilde dünyanın gündeminde olan ve devam eden savaşları yakından takip eden meslektaşlarımız her an ölümle burun buruna görevlerini icra edip, yaşanan sıcak gelişmeleri anında kamuoyua ulaştırmak adına ellerinden geleni yapmaktalar. Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek, demokrasi ve gelişimine katkı sağlamak için gece gündüz demeden, zaman zaman zor şartlar altında uğraş veren kıymetli basın çalışanlarımızın ‘21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.