Başkan İşeri: “Basın zor günlerini yaşıyor”

Adıyaman'ın Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basının sorunlarına dikkat çekerek, korona virüs nedeniyle basının zor günler geçirdiğini söyledi.

Pandemi sürecinde hem sağlık hem de ekonomik olarak basının zor günler geçirdiğini belirten KGY Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, bütün toplumlar için önemli bir yere sahip olan basının, bu dönemde daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan İşeri, “Gazeteciler gerçekten çok zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içerisinde mesleklerini icra ederken öbür taraftan da gelişen olaylar karşısında toplumu haberdar ediyor. Öte yandan halkın beklenti ve taleplerini gün yüzüne çıkararak çok önemli bir kamu görevini yerine getiriyor.

Salgınla beraber yaşamın tüm alanlarında ciddi değişimler oldu. Covid-19 salgını her alanda tüm dünyayı etkisi altına alarak çok ciddi değişimler yaşanmasına neden olurken basın da bu durumdan nasibini alarak en çok etkilenen sektörlerin başında duruyor. Bu değişimler birçok alanda da devam ediyor. Bütün iş ve evlerdeki rutinler değişerek yeni önlemler alındı. İşyerlerinin çalışma düzeni değişti. Dolayısıyla da yeni bir yaşamın koşullarına alışmaya çalışıyoruz. Yaşanan tüm bu değişimlerle birlikte gazetecilerin yaşamları da büyük oranda etkileniyor. Hatta birçok gazete ofislerini kapattı. Kapatmaya da devam ediyor.

Basın sektörünün kaynakları gerçekten yeterli durumda değil. Korona virüs nedeniyle özellikle gazetelerin gelir kaynakları inanılmaz derecede düştü. Yaşanan olumsuzluklardan dolayı birçok gazete kapandı. Pandemi ile birlikte abone, reklam ve ilan gelirleri de azaldı. Bununla beraber birçok basın kuruluşları da çok zor ayakta duruyor. Bütün toplumlar için büyük bir öneme sahip olan basının bu dönemde daha çok desteğe ihtiyacı var.

Gazeteciler pandemi sürecinde hem sağlık hem de ekonomik olarak zor günlerini yaşıyor. Pandemi sürecinde basın sektörü de en çok etkilenen mesleklerin başında geliyor. Vakalar ve ölümler ciddi oranda artış gösterirken kimi gazeteci arkadaşlarımız hastalığa görev başında yakalanıyor. Gazetecilik mesleği de risk grubunda.

Geçtiğimiz aylarda, Kahta'mızın duayen gazetecilerinden Hacı Bozkurt'ta korona virüsten dolayı hayatını kaybetmişti.

Bu duygu ve düşüncelerle başta gazeteci büyüğümüz Hacı Bozkurt olmak üzere hayatını kaybeden tüm gazeteci meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.