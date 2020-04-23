Başkan Kılıç, çocuklara hediye verdi

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, korona virüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayan çocukları yalnız bırakmadı. Başkan Kılıç, çocukları evlerinde ziyaret ederek onlara oyuncak hediye ederek, gofret ve meyve suyu ikramında bulundu.

Başkan Kılıç, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu sene ülke olarak yaşadığımız salgın sebebi ile sokaklarda doyasıya kutlayamıyor. Bizlerde çocuklarımızı evlerinde ziyaret ederek, bu günün anısına onlara minik hediyeler takdim ettik. Bir sonraki 23 Nisanları, el ele, kol kola sokaklarda coşku ile kutlamak ümidi ile tüm çocukların ve ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlu olsun” ifadelerini kullandı.