Başkan Kılıç itfaiye vaadini gerçekleştirdi

Tut ilçe Belediyesine Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı tahsis edildi. Seçildiği günden beri ilçeye hizmet etmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Kılıç, Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığı görüşme sonuç verdi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tut Belediyesine gönderilen itfaiye aracı kurban kesilerek hizmete sunuldu.

Başkan Kılıç, belediyenin araç filosuna kattıkları itfaiye aracının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, aracın tahsisinde emeği geçenlere teşekkür etti.