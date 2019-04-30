Başkan Kılınç 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, mesajına her geçen gün büyüyen Türkiye ekonomisinin ardında emeğin işçilere ait olduğunu belirterek, "Ülkemizin daha kalkınmış ve üretken hale gelmesi için gece gündüz demeden ter döken işçilerimizin hakları azımsanmayacak seviyededir. Biliyoruz ki en değerli sermaye emektir ve bu da işçilerimiz tarafından fazlasıyla ortaya konulmaktadır. En kaliteli üretim için en iyi şartlarla çalışma hakkına sahip olması gereken işçilerimizin hakları ülkemizde özellikle son 17 yılda, AK Parti hükümetimiz ile önemli derecede ilerleme sağlamıştır. Biz de henüz kısa bir süre önce göreve gelmemize rağmen başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere bünyemizdeki işçilerimizin tüm haklarına sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.