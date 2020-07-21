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Başkan Kılınç, 3. çevreyolu sakinleriyle buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 3.

Çevreyolu sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti.


Vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi verip, istek ve önerilerini dinledi. Ziyaret sonunda kısa bir açıklamada bulunan Başkan Kılınç, “3. Çevreyolu'nda hemşerilerimizin muhabbetlerine ortak olduk. Sıcak ilgi ve alakalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimizin daha güzel ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi için herkesi dinleyip, çalışmalarımıza onların taleplerine göre belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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