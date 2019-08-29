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Başkan Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Tarihin her evresinde inancıyla şanlı zaferlere erişmiş olan Türk milleti, ülkesinin bütünlüğü için ecdadından aldığı mirasa sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir.


Türk milletinin yokluklara rağmen inançla toprağını nasıl müdafaa ettiğinin kanıtı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin elde ettiği en önemli zaferlerden birisidir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında, büyük Türk milletinin azmi ve inancıyla zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türk ulusunun varlığına ve onun bölünmez bütünlüğüne göz dikenlere en ağır darbenin vurulduğu gündür. Bu büyük gün vesilesiyle, gerek bugün, gerek 15 Temmuz 2016'da, gerekse 97 yıl önce ülkemizin birliği için büyük fedakarlıklarla mücadele ederek bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyor, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

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