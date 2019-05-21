İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç Abdulhamid Han Gençlik Merkezini inceledi

Adıyaman Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımına başlanan ve bitme aşamasına gelen Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evi inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.


Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'de yapımına başladığı ve içerisinde 300 kişilik konferans salonu, bay ve bayan taziye evi ve meslek kurslarının verilebileceği salonların yer alacağı 3 katlı Gençlik Merkezi ve Kültür Evi inşaatını tamamlamak üzere.


Kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulması beklenen Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evi inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.


İnceleme sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, 220 metrekarelik alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, kısa süre içerisinde açılışının yapılacağını müjdeledi.


Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.