Başkan Kılınç Abdulhamid Han Gençlik Merkezini inceledi

Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahalle'de yapımına başladığı ve içerisinde 300 kişilik konferans salonu, bay ve bayan taziye evi ve meslek kurslarının verilebileceği salonların yer alacağı 3 katlı Gençlik Merkezi ve Kültür Evi inşaatını tamamlamak üzere.

Kısa süre içerisinde halkın hizmetine sunulması beklenen Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evi inşaatını inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, 220 metrekarelik alan üzerine 3 kat olarak inşa edilen Abdulhamid Han Gençlik Merkezi ve Kültür Evindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirerek, kısa süre içerisinde açılışının yapılacağını müjdeledi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.