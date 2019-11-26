Başkan Kılınç, Adıyaman protokolünün Ankara temaslarını değerlendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman il yöneticileri olarak Ankara'da bakanlık ve başkanlık düzeyinde gerçekleştirilen temasları değerlendirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Vali Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş ile birlikte Ankara'da bakanlık ve başkanlık düzeyinde gerçekleştirdikleri görüşmelerle alakalı açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelen heyet, daha sonra TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u, son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamlarında ziyaret ederek, Adıyaman'da yapımı devam eden ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmuştu.

Gerçekleştirilen görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Başkan Kılınç, “Adıyaman'ımızın hak ettiği hizmetlere en erken sürede kavuşması için il yöneticileri olarak elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu anlamda, Valimiz Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Yakup Taş ile birlikte Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'u, Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'yı ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut beyi makamlarında ziyaret ederek, ilimiz adına önemli görüşmeler gerçekleştirdik.

Adıyaman'ımızın tarihi ve turistik tüm güzelliklerinin tanıtılması, Nemrut Dağı'na raylı sistemin yapılması, perre antik kentin etrafındaki alanların kamulaştırılması, Oturakçı Pazarının restorasyon çalışmaları ve 2021 yılını Nemrut Yılı olması konularında görüşmelerde bulunduk. Kültür ve Turizm Bakanlığından sonra, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile bir araya gelerek, ilimizdeki kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçesinin son hali ve Oturakçı Pazarı'ndaki restorasyon çalışmaları hakkında görüşmelerde bulunduk. Günün son programında ise Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca Bey'i makamında ziyaret ettik. Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki sorunlar ile diğer yatırımlar konusunda atılan adımların görüşüldüğü toplantı oldukça verimli geçti. Yaptığımız ziyaretlerin gerek ilimiz adına, gerekse milletimiz adına hayırlı olmasını diliyor, bizi kabul eden Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca'ya ve TOKİ Başkanımız Ömer Bulut'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.