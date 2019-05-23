Başkan Kılınç amaçlarının hizmet olduğunu vurguladı

Ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerine giren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bir yandan ilin temel sorunlarını ortadan kaldıracak projelerin takibini yaparken, diğer yandan da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin sorunları hakkında bilgi ediniyor.

Son olarak Bahçecik, Varlık ve Yunus Emre mahallelerinin muhtarlarını makamında ağırlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, muhtarlardan mahallelerinin sorunları hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş'in de hazır bulunduğu görüşmede Bahçecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yolcu, Varlık Mahallesi Muhtarı Salih Özmen ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ömer Aslan ile bir süre görüşen Başkan Kılınç, belediye olarak hizmeti şehrin en ücra köşesine kadar götürmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Başkan Kılınç, “Muhtarlık makamı, halkla devlet arasında bir köprüdür. Bundan dolayı bizde mahallelerimizde yapacağımız çalışmaları muhtarlarımızın ve mahallelinin talepleri doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı bugün Bahçecik, Varlık ve Yunus Emre Mahallelerimizin muhtarlarını buraya davet edip, görüşlerini aldık. Bundan sonra diğer mahallelerimizin muhtarlarıyla da bir araya gelip, onlarında sorun ve taleplerini dinleyeceğiz. Çünkü bizim tek amacımız Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atmak. Muhtarlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.