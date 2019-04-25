Başkan Kılınç, Ankara'da katı atık tesislerini inceledi

Süleyman Kılınç, proje çalışmalarına başlanan Katı Atık Tesisi için başkentte incelemelerde bulundu.

Süleyman Kılınç, Adıyaman'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için gündemine aldığı projelerin üzerinde durmaya devam ediyor. Kentin en önemli problemlerinden birisi olan ve göreve gelir gelmez üzerinde çalışmalarına başlanan ilk projelerden birisi olan Katı Atık Tesisi için Ankara'da bulunan tesislerde çeşitli incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

Son teknolojiye uygun bir tesisi Adıyaman'a kazandırmak için Ankara'da bulunan Katı Atık Yönetimi Tesisleri ile belediye atıklarından elektrik üretilen tesisleri ve atık ısının değerlendirildiği topraksız tarım yönetimi ile üretilen domates, patates tohumu ve çiçek üretim seralarını ziyaret etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Öncelikli sorunlardan bir tanesi olarak gördüğümüz Katı Atık Tesisi ve Vahşi Depolama projeleri üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda Başkent Ankara'da bu konuda önemli gelişim sağlamış tesisleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Çevre, çevre sağlığı, imar ve enerji gibi birçok ayağı olan projeleri değerlendirerek, kendi projemize bu verileri ekleyerek daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Hem çevrenin temizliği, hem de kendi elektrik enerjisini üreterek belediyemize kaynak sağlayacak olan bu projede en ileri teknoloji ve hızlı imalat ile bir an önce elektrik üretmeyi amaçlıyoruz. Kentimiz için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.