İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediye çalışanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.


Adıyaman Belediyesinde çalışan personelle bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın son adresi Adıyaman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü oldu.


Karapınar Mahallesi Petrol Caddesinde bulunan destek hizmetleri müdürlüğüne yaptığı ziyarette personelle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Kılınç, çalışanlarla çeşitli konularda görüş alış verişinde bulundu.


Ziyarette konuşan Bakan Kılınç, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür edip, başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.