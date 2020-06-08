Başkan Kılınç, birim müdürleriyle istişare etti

Adıyaman Belediyesinin yaz çalışma programı ve yine belediye tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda müdürlere gerekli talimatları veren Başkan Kılınç, müdürlüklerin ihtiyaçları ve projeleri hakkında da müdürlerden bilgiler aldı. Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için ekip olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Belediyemizin yaz çalışma programını ve yine belediyemiz tarafından sürdürülen projeleri konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere belediyemizde görevli birim müdürlerimizle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. İlimiz için, ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize olan güvenine ve desteklerine layık olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.