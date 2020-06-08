İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kılınç, birim müdürleriyle istişare etti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle bir araya gelerek yaz çalışma programı ve sürdürülen projelerle ilgili istişarelerde bulundu.


Adıyaman Belediyesinin yaz çalışma programı ve yine belediye tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda müdürlere gerekli talimatları veren Başkan Kılınç, müdürlüklerin ihtiyaçları ve projeleri hakkında da müdürlerden bilgiler aldı. Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, Adıyaman'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmak için ekip olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Belediyemizin yaz çalışma programını ve yine belediyemiz tarafından sürdürülen projeleri konuşmak ve görüş alışverişinde bulunmak üzere belediyemizde görevli birim müdürlerimizle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. İlimiz için, ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Halkımızın bize olan güvenine ve desteklerine layık olmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.