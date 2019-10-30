Başkan Kılınç, çarşı esnafını gezdi

Bölgede bulunan işyerlerini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Başkan Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, vatandaşın ve esnafların sorun ve önerileri dinledi. Ziyaret sonunda yaptığı değerlendirmede, Adıyaman için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Kılınç, “Yoğun mesaimizden geriye kalan zamanlarımızı fırsat buldukça vatandaşlarımızla bir arada geçirmeye çalışıyoruz. Amacımız halkımızın istek ve şikayetlerini dinlemek ve yapabileceklerimizi en hızlı şekilde yapmaya çalışmaktır. Bu ziyaretlerde vatandaşlarımızın, hizmetlerimizden memnuniyetle bahsetmeleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Adıyamanımızı yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.