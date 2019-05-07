Başkan Kılınç çölyak hastaları için hizmet veren ekmek fabrikasını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'daki çölyak hastalarının yararlanması amacıyla hizmete açmayı planladığı ekmek fabrikasıyla ilgili bilgi almak için İstanbul Sultangazi Belediyesinin tesislerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'daki çölyak hastalarının yararlanması amacıyla açmayı planladıkları ekmek fabrikası için İstanbul Sultangazi Belediyesinin organik ekmek ve çölyak hastalarına yönelik ekmek yapım fabrikasında incelemelerde bulunan Başkan Kılınç, kendilerine bu imkanı tanıyan ve aynı zamanda hemşerisi de olan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.

Başkan Kılınç konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, hedeflerinin kısa süre içerisinde Adıyaman'da yaşayan çölyak hastaları için glütensiz ekmek imal eden bir tesisi açarak bu ihtiyacı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.